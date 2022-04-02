Cоветник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телемарафона заявил, что украинское правительство рассматривает возможность введения безусловного базового дохода для населения.

Речь идет о регулярной выплате государством определенной суммы из бюджета каждому гражданину просто так — без каких-либо условий и необходимости отрабатывать полученные деньги. Уточнять, какая сумма выплат планируется к выплатам, Устенко не стал.

"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени - то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать. Этот вопрос не просто рассматривается, у нас уже есть понимание, куда двигаться в этом направлении", - сказал Устенко.

Напомним, UNICEF начинает выплату пособий для семей с детьми, которые пострадали от войны.

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Война в Украине продолжается уже 38-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за боями на Донбассе, ситуацией в Киеве, Мариуполе и других городах.

Также мы подводили итоги 1 апреля. Утром взорвалась нефтебаза в Белгороде, в атаке на которую Россия обвинила ВСУ (в Минобороны Украины эту информацию не подтвердили, но и не опровергли). Параллельно возобновились украино-российские переговоры. Однако по ним вчера обозначилась важная проблема, связанная с позицией США по гарантиям безопасности, которые просит дать Киев в обмен на отказ от курса в НАТО.

Помимо этого, "Страна" написала аналитический материал, посвященный уход войск РФ из-под Киева.

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