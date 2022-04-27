Последствия обстрела в Авдеевке. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

В Днепропетровской и Донецкой областях в результате обстрелов российских войск 27 апреля серьезно пострадали два населенных пункта.

Так, войска РФ за сегодняшний день трижды обстреляли кассетными снарядами Великую Костромку,  расположенную на границе Днепропетровской и Херсонской областей. Об этом сообщил в Телеграме губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По его информации, пострадавших нет, но село частично осталось без электричества.

Скриншот из Телеграм Валентина Резниченко

Также россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке в Донецкой области.

Об этом написал в Фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его данным, первый удар был еще вчера вечером в районе коксохимического завода, второй - сегодня утром в центре города.

В результате обстрелов в городе произошло несколько пожаров.

Следом за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар и попали в многоэтажку. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Кроме того, ВСУ, по словам Кириленко, отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении.

Скриншот из Фейсбук Павла Кириленко

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Ранее "Страна" сообщала, что войска РФ с утра обстреливают Горскую громаду. Уничтожена электроподстанция, как минимум один погибший.

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Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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