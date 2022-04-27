За минувшие сутки почти вся территория Луганской области подверглась обстрелам со стороны РФ. Спасатели зафиксировали разрушение семи домов, однако повреждений гораздо больше. При обстреле города Приволье погиб один человек.

Об этом сообщает Луганская ОВА в Фейсбуке.

Глава областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что противник обстреливал жилые дома.

"В Северодонецке загорелась квартира в многоэтажке, горели два дома в Рубежном, один - в Нижнем, еще два - в Лисичанске. Там же пламенем была охвачена торговая площадка - повреждены МАФы", - сказал он.

Гайдай добавил, что это только те разрушения, где произошли масштабные пожары после обстрелов.

"Есть дома, где снарядами россиян пробиты стены, повреждены окна, нет части крыши, однако огня не было и спасателей никто не вызвал. Эти повреждения будут считать в течение дня", - сказал он.

Вместе с тем, Гайдай добавил, что россияне открыли огонь в Белогоровке в тот момент, когда проводилась эвакуация людей, среди которых было восемь детей.

Также Гайдай сообщил, что после оккупации Новотошковского россияне организовали наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

Кроме того, он заявил, что при обстреле города Приволье погиб местный житель. Трагедия произошла вчера вечером. Российский снаряд упал во двор частного дома, где в то время находился 68-летний мужчина. Он умер на месте.

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