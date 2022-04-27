Власти Киева просят граждан воздержаться от посещения кладбищ во время поминальных дней на период действия военного положения из-за опасности.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Традиционно после Пасхи в Украине проходят поминальные дни. В этом году они пришлись на 1−3 мая, в зависимости от региона.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник напомнил, что в Украине, в частности, в Киеве действует военное положение, а с 24 февраля столица подвергалась ракетным ударам, в ходе которых гибли мирные жители.

Поэтому городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ и перенести визит на момент, когда ситуация станет более безопасной.

"Не создавайте скопления людей в эти дни на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких", – призвал Поворозник.

Напомним, что буквально недавно Минобороны РФ в случае атаки Украины по России грозило ударами по Киеву.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.