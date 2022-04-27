В Киеве предлагают переименовать некоторые улицы, связанные с русской культурой или историей. Это предложение выдвинули в рамках "дерусификации" городских объектов, которая разворачивается не только в Киеве, но и во многих городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Инициатор переименования депутат Киевсовета Олеся Пинзенык рассказала, что предлагается переименовать улицу Пушкинскую в улицу Европейскую, а улицу Льва Толстого в улицу Полка "Азов".

Официальные обращения об этом направлены Виталию Кличко.

"Увековечение памяти патриотов и защитников Полка "Азов" является определяющим для украинской истории и культуры, поскольку эти люди давно защищают нашу страну от российской оккупации", - рассказала Олеся Пинзенык.

Вчера после демонтажа монумента дружбы народов мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Арка Дружбы народов может быть переименована в "Арку Свободы".

Мы рассказывали, что в Киеве уже переименовали три железнодорожных станции и одну библиотеку, названия которых были связаны с Россией.