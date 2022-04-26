Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что демонтаж скульптуры под аркой Дружбы народов завершится до вечера.

Он также анонсировал, на месте памятника будет организовано общественное пространство. Сама Арка Дружбы народов может быть переименована в "Арку Свободы", сообщил мэр столицы в Telegram.

Скриншот: Facebook/Віталій Кличко

"8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" демонтируем. И что символично - когда скульптуру пытались поднять краном, отпала голова у русского рабочего", - написал Кличко

Вторую скульптурную композицию, установленную рядом, закроют отделочными материалами и тоже впоследствии разберут, так как там сложный демонтаж.

"Арку же из титановых листов переименуем - старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветом украинского флага. Я подписал и представлю проект решения, который Киевсовет рассмотрит на ближайшем заседании. О переименовании арки в Арку свободы украинского народа", - пишет мэр города.

Фото: Facebook/Віталій Кличко

Отметим, что вслед за этим памятником могут демонтировать еще некоторые, которые связаны с русской культурой или советской историей. В Киевраде предлагают снести в столице памятники Булгакову, Пушкину, Ватутину и Глебу Жеглову.

Киев - не единственный город, где сносят советские памятники. Недавно в Харькове был демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Георгию Жукову. Это сделало спецподразделение "Кракен", а в Тернополе демонтировали самолет-памятник советским лётчикам.

"Страна" подробно разбиралась, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.