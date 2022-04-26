В Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы народов. Видео
В Киеве демонтируют монумент под аркой Дружбы народов, о планах на демонтаж которого ранее сообщал мэр столицы Виталий Кличко.
Видео публикует нардеп Кира Рудык в своем Telegram-канале во вторник, 26 апреля.
"Пришло время наконец-то избавляться от советских и русских памятников. Всех этих дружб народов, ватутиных, щорсов. Им место в музее коммунизма. На свалках истории. Всегда не доходили руки. Теперь - дошли", - написала она под видео.
Напомним, речь идет о демонтаже бронзовой скульптуры двух рабочих, установленной в 1982 году в честь "ознаменования воссоединения Украины с Россией. Саму арку, как говорил Кличко, переименуют и подсветят цветами украинского флага.
Ранее в Киевраде предложили снести в столице 60 объектов, среди которых памятники Булгакову, Пушкину, Ватутину и Глебу Жеглову.
Также сообщалось, что в Киеве переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ.
Кроме того, писали, что в центре Мукачево демонтировали советский обелиск славы.
Ранее "Страна" подробно разбиралась, как в Украине начали сносить памятники и запрещать русский в школах.