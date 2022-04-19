В центре Мукачево демонтировали обелиск славы, установленный в честь солдат, погибших во Второй мировой войне. Об этом сообщает местный горсовет.

В сообщении говорится, что памятник демонтировали во исполнение решения исполнительного комитета "О демонтаже памятников истории и монументального искусства". Погребенные в могилах будут перезахоронены. Работы соответствующими лицензированными на такой тип работ организациями начнутся на следующей неделе.

"Напомним, что во исполнение решения сессии Мукачевского городского совета в 2016 году в городе состоялся общегородской консультативный опрос. 76% мукачевцев, принявших участие в городском плебисците, высказались за перенос с почестями захоронений погибших с центральной части города Мукачево на центральное кладбище города. Также в 2020 году в Мукачево открыли Мемориальный парк и монумент всем воинам-защитникам. Там установили монумент воинам-защитникам - три каменных глыбы с крестом посередине", - говорится в сообщении Мукачевского горсовета.

Фото: Мукачевська міська рада

Скриншот: Facebook/Мукачевська міська рада

Отметим, что подобные сносы происходят по всей стране. Так, в Ужгороде 8 апреля демонтировали бюст русского классика Александра Пушкина. Он был установлен на небольшой площади, тоже носящей имя поэта. В Тернополе демонтировали самолет-памятник советским лётчикам.

В Харькове демонтировали памятник маршалу Жукову, а в Чернигове мэр предложил снести памятник, символизирующий дружбу России, Беларуси и Украины.

Также мы писали о том, что в Киеве переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ.