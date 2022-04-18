В захваченном россиянами Геническе оккупационные власти восстановили памятник Ленину на центральной площади. Его в 2015 году демонтировали в рамках декоммунизации Херсонской области, но не отправили в утиль, поэтому оккупанты "собрали его по кусочкам".

Фото с памятником публикуют местные жители в социальных сетях. На фото видно, что памятник в полный рост собран из трех частей - есть четкое место разлома на туловище и на ногах.

На стоящем на заднем плане административном здании виден флаг Российской Федерации и красный флаг.

Скриншот: Facebook

Ранее Людмила Денисова заявила, что в Херсонской области на начало мая россияне готовят "референдум" для создания так называемой "Херсонской народной республики". По ее словам, в Херсоне планируют использовать схему, испробованную в 2014 году в Луганске и Донецке.

Также мы писали, что в российских Telegram-каналах, близких к силовикам и власти, обсуждаются разные версии, что Москва будет делать дальше с захваченными украинскими территориями за пределами Донбасса. Часть говорит о создании новых "народных республик", другие - о присоединении их к России.