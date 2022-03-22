Кремль не занимается созданием новых органов управления на занятых российской армией территориях в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по возможным договорённостям с Россией о мире, Песков заявил, что у "суверенного государства есть право на референдум", но не надо "выносить договоренности на публику".

"Помимо этого есть и субстанция, которая находится на стадии переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Мы убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет гораздо медленнее и менее содержательно, чем нам хотелось бы", - заявил Песков.

Напомним, что 21 марта завершился очередной раунд переговоров Украины с Россией.

В Украине уже 27-й день продолжается война. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала, как шли боевые действия 21 марта: на Донбассе противник вел штурмовые операции по всей линии соприкосновения, громким событием стал обстрел торгового центра на Виноградаре в Киеве - это окраина со стороны Бучи и Гостомеля. Также вчера возобновились переговоры Украины и России.

Кроме того, мы рассказывали, почему Зеленского начали атаковать за идею отказаться от НАТО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о проблеме с переговорами между Россией и Украиной, а также новой военной тактике Путина.