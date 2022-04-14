Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что в городе демонтировали самолет-памятник советским лётчикам.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Также Надал опубликовал соответствующее фото.

"В Тернополе демонтирован аварийный самолет на массиве Восточный. На этом месте будет памятник героям Украины", – написал он.

Композицию с самолетом установили в 70-х годах в память о советских летчиках, погибших во Второй мировой войне.

Напомним, ранее в Ужгороде и в Мукачево демонтировали памятник Пушкину.

Также сообщали, что Кличко объявил о переименовании станций метро Киева, названия которых связаны с Россией и Беларусью.

Вместе с тем, в Днепре заявили, что переименуют все улицы, названия которых связаны с Россией.

Кроме того, сообщалось, что горсовет Ивано-Франковска решил дерусифицировать улицы. Уберут улицы 8 Марта и Чехова, появятся улицы героев Мариуполя и Шухевича. Всего хотят переименовать порядка нескольких десятков улиц.

А в Одессе с памятного знака городов-побратимов на Думской площади снимут указатели с названиями городов РФ.

"Страна" ранее рассказывала, как в Украине поднимается новая волна дерусификации.