В Верховной Раде предлагают создать Национальный мемориальный комплекс геноцида в Украине, военных преступлений, других тяжких преступлений на территории Украины, совершенных преступным режимом России.

Об этом говорится в законопроекте №7286, который был зарегистрирован в парламенте и опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно замыслу авторов законопроекта, музейный комплекс должен размещаться в Буче, заказчиком его постройки должно выступить Министерство культуры и информационной политики.

Финансирование комплекса будет осуществляться из государственного бюджета.

Ранее "Страна" публиковала доклад ОБСЕ по военным преступлениям в Украине.

Также мы писали, что Путин наградил "за массовый героизм" бригаду, которую подозревают в мародерстве и изнасилованиях в Буче.

Война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.