ОБСЕ выпустила объемный доклад о нарушениях прав человека в Украине за период российского вторжения.

Он охватывает время с 24 февраля по 1 апреля. То есть массовые убийства в Буче, информация о которых появилась в начале апреля, туда не вошли.

108-страничный доклад организация называет предварительным. Главная мысль документа - действия российских войск в Украине подпадают под определение преступлений против человечности.

Но упоминаются там нарушения и с украинской стороны.

Отметим, что российские представители в ОБСЕ участвовать в составлении доклада отказались, а после публикации подвергли его критике.

Приводим основные моменты из этого исследования.

Действия российских войск в Мариуполе

В отчете, опубликованном 13 апреля, докладчики ОБСЕ указали на "неоднократно задокументированные в ходе конфликта нарушения" норм международного гуманитарного права со стороны России.

Это, в частности, "преднамеренные убийства, насильственные исчезновения или похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников".

В ОБСЕ считают, что если бы Россия соблюдала свои обязательства в рамках международного гуманитарного права "число убитых и раненых гражданских лиц было бы гораздо меньше".

В пример авторы приводят осаду Мариуполя.

Они пришли к выводу, что именно военные РФ несут ответственность за обстрел роддома больницы № 3, а также Драмтеатра. Обстрел театра, в котором погибли около 300 человек, докладчики ОБСЕ назвали "вопиющим нарушением".

Россия, напомним, отрицает свою причастность к этим событиям.

В случае с драмтеатром ОБСЕ опиралась на информацию СМИ и несколько украинских источников - как правительственных, так и неправительственных. Отметим, что миссия, как и другие международные организации, в Мариуполе не присутствовала и вопрос исследовала дистанционно.

В докладе отмечается, что силы РФ ведут боевые действия неизбирательно, не соблюдая принципа "соразмерности" и мер предосторожности в отношении "особо охраняемых объектов, таких как больницы".

"Очевидно, что десятки тысяч объектов недвижимости были повреждены или уничтожены с катастрофическими прямыми и косвенными последствиями для гражданского населения", - заявляет миссия ОБСЕ.

Эксперты отмечают многочисленные атаки на частные дома, больницы, многоэтажные жилые здания, культурные памятники, школы, инфраструктуру водоснабжения и электроснабжения, которые привели к их повреждению или полному разрушению. "При соблюдении силами РФ норм гуманитарного права этих разрушений можно было избежать", - говорится в документе.

Докладчики ОБСЕ также указывают на достоверные свидетельства о применении пыток в ходе военного противостояния. "Нарушения имели место как с украинской, так и с российской стороны. Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, гораздо более масштабны и значительны по своему характеру", - пишут авторы.

В России уже отреагировали на обвинения по Мариуполю. Омбудсмен Татьяна Москалькова утверждает, что "украинская армия эвакуировала мариупольский роддом, а на его месте были оборудованы огневые точки полка "Азов".

Касаемо драмтеатра Москалькова заявила, что еще 12 и 13 марта в соцсетях появилась информация, что якобы "провокаторы" планируют подорвать здание и обвинить Россию.

Как управляются захваченные территории

ОБСЕ пишет, что оккупированные территории Донбасса и остальных частей Украины управляются по-разному: в захваченных недавно городах Донецкой и Луганской областей устанавливается власть "ДНР" и "ЛНР". А в остальных регионах - напрямую Российской Федерации.

Там Россия учредила "комендатуры" - аналог военно-гражданских администраций. Внедрен комендантский час, оборот, запрещен гражданский оборот всех видов оружия, публичные собрания, сбор информации о войсках.

При этом общественная жизнь по-прежнему регулируется украинским законодательством, а существующие украинские муниципалитеты иногда продолжают функционировать "при незначительном взаимодействии с российскими силами".

В некоторых местах Россия пытается заменить украинскую валюту российскими рублями.

Оккупационные силы нарушают права человека в части мирных акций. Приводится в пример разгон проукраинского митинга в Скадовске Херсонской области с применением огнестрельного оружия.

Аналогично и в Херсоне - российские силы, как утверждается, бросали светошумовые гранаты и стреляли в участников проукраинского митинга.

Происходит местами и замена украинских руководителей на местах. Это произошло в Мелитополе, где был похищен, а затем выдан по обмену мэр Иван Федоров. ОБСЕ приводит нормы международных законов, которые предписывают оккупантам не менять муниципальные власти.

В Херсоне местный мэр подтвердил, что администрация пытается собрать трупы и восстановить электричество, газ, воду и отопление. В Скадовске мэр уточнил, что электричество, газ, вода и коммунальные услуги работают, но есть проблемы с мародерством и невыплатами пенсий.

При этом ОБСЕ, отмечает, что не имеет информации, что Россия, как оккупирующая сторона, не исполняет своих обязанностей по поддержанию общественного порядка и гражданской жизни.

Обращение с пленными

Миссия сообщает, что, по ее мнению, количество пленных "кажется относительно низким по сравнению с числом потерь", о которых декларируют обе стороны конфликта. То есть идет намек, что потери противника сильно завышаются.

Украина и Россия сейчас говорят о примерно одинаковых цифрах убитых в армиях противника: порядка 20 тысяч человек.

Цифры, которые приводятся в докладе по пленным, актуальны на конец марта и сейчас уже устарели (к тому же проведены обмены). Но в любом случае озвученные цифры составляли порядка 250-500 пленных у обеих сторон (Россия утверждает, что ей недавно сдались в Мариуполе более тысячи солдат ВСУ, украинская сторона эту информацию по количеству не подтверждает).

ОБСЕ фиксирует, что ни Украина, ни Россия не допустили Красный крест к пленным, но заявили о своей готовности соблюдать Женевскую конвенцию. Переговоры между Красным крестом и обеими сторонами продолжаются.

"Не разрешая МККК в течение одного месяца посещать военнопленных, и Россия, и Украина нарушили международное гуманитарное право", - сообщает миссия. Но при это обе стороны начали предоставлять имена своих военнопленных, а Красный крест передает их противной стороне и информирует семьи.

ОБСЕ пишет, что пленных из "республик" Донбасса Украина часто преследует по статье "госизмена". Нарушением прав авторы доклада это не считают, поскольку речь идет о гражданах Украины.

При этом организация раскритиковала украинский сервис "Ищи своих" для поиска пленных или убитых солдат российской армии - чтобы семьи военнопленных могли получать новости о своих родственниках. "Это не тот способ, которым семьи и власть, от которой они зависят, должны быть проинформированы о судьбе военнопленных. И это подвергает их общественному любопытству, что противоречит международному гуманитарному праву", - пишут в ОБСЕ.

На этой платформе украинские власти разместили сотни фото и видео пленных российских солдат, часто с их паспортами и документами. "У некоторых солдат завязаны глаза, кляп или маски. Это нарушение усугублялось публикациями со скриншотами переписки пленных российских солдат с их семьями и друзьями, которые появлялись в Интернете. И привлекали военнопленных на пресс-конференции для обсуждения их роли во вторжении. Это может поставить под угрозу солдат и их семьи", - говорится в докладе.

Нарушают права человека и видеоролики, где "допрашивают российских военнопленных и заставляют извиняться перед украинским народом, прославлять украинские вооруженные силы, очернять их командование или призывать родственников к прекращению войны".

По международному праву, от военнопленные требуется только предоставить основную личную информацию.

Также нарушением являются заявления Украины о том, что военнопленных заставят "восстанавливать страну". "Это может означать, что они не будут репатриированы по окончании активных боевых действий, как того требует международное гуманитарное право".

С российской стороны идут сообщения о видеозаписях оскорблений и запугиваний украинских военнопленных после их захвата.

Кроме того есть видео допросов военнопленных, где их "заставляли очернять украинские вооруженные силы, распевать песни, восхваляющие российские вооруженные силы, призывать правительство Украины начать мирные переговоры с Российской Федерацией и просить украинских солдат сложить оружие. На некоторых были видны следы кровоподтеков".

Официально в России гарантировали надлежащее обращение с "украинскими военнослужащими" и их условно-досрочное освобождение. Но сделали исключение для "националистов", что также, по мнению ОБСЕ, является нарушением.

Задержания гражданских лиц в Украине

"Миссия зафиксировала большое количество сообщений и видео относительно гражданских лиц, которые считаются ворами, контрабандистами, сторонниками пророссийских настроений или нарушителями комендантского часа. Они избиты на территории, контролируемой правительством Украины", - говорится в отчете.

Известно о более 45 случаях жестокого обращения со стороны сотрудников полиции, теробороны и добровольцев.

Зафиксированы случаи ареста украинскими властями около 300 человек, подозреваемых в пособничестве России. В трех случаях семьи задержанные СБУ утверждали, что им не сообщили об официальном задержания и судьбе их родственников.

Также проходили аресты мирных жителей на территории, контролируемой Россией.

"Миссия получила несколько заслуживающих доверия сообщений, согласно которым российские военные арестовывали мирных жителей, в том числе журналистов, без какой-либо процедуры и подвергали их жестокому обращению с применением методов, равнозначных пыткам. Это представляет собой военное преступление", - говорится в документе.

Один из таких случаев был подтверждён "Репортёрами без границ". Он касается украинского переводчика и корреспондента "Радио Франс", захваченного российскими войсками 5 марта в центральной части Украины и удерживаемого в плену в течение девяти дней.

Оставленного в холодном подвале, его неоднократно избивали железным прутом и прикладами, пытали электричеством, лишали пищи в течение 48 часов и подвергли инсценировке казни, отмечают в докладе ОБСЕ.

Раздача оружия в Украине

ОБСЕ частично осудило практику раздачи автоматов территориальной обороне, что практиковалось в начале боевых действий.

"Включение таких лиц в состав вооруженных сил Украины является законным в соответствии с международным гуманитарным правом. В противном случае (то есть, если не включать в состав украинских войск - Ред.) раздача оружия гражданским лицам делает их законными объектами нападений, не давая им привилегий военнослужащих", - пишет ОБСЕ.

При этом делается оговорка - такие стихийные отряды получают статус участников войны, если враг приближается, и оформить людей в армию просто нет времени.

"Однако, когда украинские власти призвали мирных граждан приготовить коктейли Молотова для борьбы с российскими оккупантами, таких гражданских нельзя считать взявшимися "стихийно" за оружие, "не успев сформировать себя в регулярные вооруженные формирования", - пишут авторы доклада.