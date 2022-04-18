Городской глава Чернигова Владислав Атрошенко предложил снести монумент "Три сестры" на границе России, Белоруссии и Украины. Памятник символизирует родство трех славянских народов.

Об этом мэр заявил в интервью "Суспильному", опубликованном 16 апреля.

"Нашу стену, символизирующую Украину, нашу сестру нужно вырезать из этого памятника лазером или напильником. А если памятник на нашей земле, то вообще уничтожить", - предложил Атрошенко.

Руководитель также поделился планами убрать памятник дружбы народов в Чернигове.

"Мы разберемся с этим монументом", - заявил он.

Черниговская область Украины граничит с Климовским районом Брянской области РФ и Гомельской областью Белоруссии. До 2014 года на стыке трех государств проводили фестиваль "Славянское единство". Затем его перенесли в Клинцы, а Украина в празднике уже не участвовала.

Чернигов был городом-побратимом Брянска. Но после 2014 года отношения не поддерживаются, хотя официально их никто не разрывал.

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