В Киевраде предлагают снести памятники уроженцу Киева Михаилу Булгакову, русскому поэту Александру Пушкину, генералу Ватутину, киногероям Глебу Жеглову (играл Высоцкий) и Владимиру Шарапову и другим людям. Всего - 60 памятников.

Такое предложение содержится в проекте решения о "демонтаже памятных знаков в Киеве, которые имеют к России и СССР". Его внесли на рассмотрение горсовета депутаты Киеврады Ксения Семенова ("Слуга народа") и Алина Михайлова ("Голос").

"Зарегистрировали проект решения о сносе 60 объектов, которые своим имперским клеймом отравляют наше городское пространство", - написала Алина Михайлова.

Полный список памятников россиянам, которые предлагаются к сносу:

памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 (Мариинский парк);

памятник Николаю Щорсу (пересечение ул. Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко);

эмблема серпа и молота на арке здания Киевгорсовета (улица Крещатик, 36);

эмблема серпа и молота на мосту имени Е.О. Патона;

герб СССР на щите скульптуры "Родина-Мать" (ул. Лаврская, 27);

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (ул. Сормовская, 15);

памятник Николаю Островскому (Воздухофлотский проспект, 35);

монумент рабочих - россиянина и украинца, держащих в руках герб СССР (Парковая дорога);

медальоны с советскими изображениями (станция метро "Вокзальная");

памятник Зое Космодемьянской (ул. Олеся Гончара, 74-А);

памятник Михаилу Кирпоносу (сквер на перекрестке улиц Януша Корчака и Кирпоноса);

памятник Александру Пушкину (проспект Победы, 40);

бюст Пушкина (Национальный транспортный университет; ул. Константиновская, 16; гимназия №153 имени А.С. Пушкина);

бюст Петру Бойко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

бюст Георгию Корнееву (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

бюст Андрею Костикову (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

бюст Степану Проценко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");

памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову (ул. Академика Богомольца, 10);

памятник Антону Макаренко (ул. Львовская, 25);

мемориальная доска Антону Макаренко (ул. Леонтовича, 6-А);

памятный знак в виде башни танка (ул. Генерала Наумова, 35-Б);

мемориальная доска в честь Михаила Бурмистренко (ул. Казацкая, 35-А; ул. Бурмистренко, 4);

мемориальная доска Андрею Гречко (Воздухофлотский проспект, 6);

мемориальная доска Филиппу Жмаченко (ул. Десятинная, 13; ул. Генерала Жмаченко, 4 и 18; проспект Победы, 52/2);

мемориальная доска Сидору Ковпаку (ул. Липская, 12/5);

мемориальная доска Андрею Кравченко (переулок Михайловский, 9-А);

мемориальная доска Александру Кронику (ул. Крещатик, 15);

мемориальная доска Владимиру Кудряшову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5; ул. Ползунова, 2-А);

мемориальная доска Николаю Кулакову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5);

мемориальная доска Павлу Рыбалко (ул. Маршала Рыбалко, 10/8; ул. Богдана Гаврилишина);

мемориальная доска Петру Буйко (ул. Банковая, 12);

мемориальная доска Ванде Василевской (средняя общеобразовательная школа №5);

бюст Владимира Ленина (станция метро "Театральная");

мемориальная доска Юлиуса Фучика (ул. Юлиуса Фучика, 1/20);

памятник Михаилу Булгакову (Андреевский спуск, 13);

мемориальная доска Степану Шутову (ул. Полковника Шутова, 1);

мемориальная доска Ивану Белодеду (ул. Михаила Грушевского, 4);

памятник "Аллеи памяти героев. Заложено комсомольци, молодежью Днепровского района Киева" (Броварский проспект, 16а);

памятник Валерию Чкалову (сквер Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского);

советская звезда на крыше дома (ул. Крещатик, 25);

георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра";

замена года "1941" на "1939" на входе в Мемориал Вечной Славы (площадь Славы);

памятник Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);

мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);

мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Эдуарда Вильде, 5);

мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 12);

мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 22);

мемориальная доска Фридриху Ленгнику (проспект Победы, 39);

мемориальная доска Сергею Витте (ул. Николая Лисенко, 6).



Напомним, ранее в Киеве переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ.

Также мы разбирались подробно, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.