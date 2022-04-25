В Киевраде предлагают снести в столице памятники Булгакову, Пушкину, Ватутину и Глебу Жеглову
В Киевраде предлагают снести памятники уроженцу Киева Михаилу Булгакову, русскому поэту Александру Пушкину, генералу Ватутину, киногероям Глебу Жеглову (играл Высоцкий) и Владимиру Шарапову и другим людям. Всего - 60 памятников.
Такое предложение содержится в проекте решения о "демонтаже памятных знаков в Киеве, которые имеют к России и СССР". Его внесли на рассмотрение горсовета депутаты Киеврады Ксения Семенова ("Слуга народа") и Алина Михайлова ("Голос").
"Зарегистрировали проект решения о сносе 60 объектов, которые своим имперским клеймом отравляют наше городское пространство", - написала Алина Михайлова.
Полный список памятников россиянам, которые предлагаются к сносу:
- памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 (Мариинский парк);
- памятник Николаю Щорсу (пересечение ул. Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко);
- эмблема серпа и молота на арке здания Киевгорсовета (улица Крещатик, 36);
- эмблема серпа и молота на мосту имени Е.О. Патона;
- герб СССР на щите скульптуры "Родина-Мать" (ул. Лаврская, 27);
- памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (ул. Сормовская, 15);
- памятник Николаю Островскому (Воздухофлотский проспект, 35);
- монумент рабочих - россиянина и украинца, держащих в руках герб СССР (Парковая дорога);
- медальоны с советскими изображениями (станция метро "Вокзальная");
- памятник Зое Космодемьянской (ул. Олеся Гончара, 74-А);
- памятник Михаилу Кирпоносу (сквер на перекрестке улиц Януша Корчака и Кирпоноса);
- памятник Александру Пушкину (проспект Победы, 40);
- бюст Пушкина (Национальный транспортный университет; ул. Константиновская, 16; гимназия №153 имени А.С. Пушкина);
- бюст Петру Бойко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- бюст Георгию Корнееву (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- бюст Андрею Костикову (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- бюст Степану Проценко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
- памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову (ул. Академика Богомольца, 10);
- памятник Антону Макаренко (ул. Львовская, 25);
- мемориальная доска Антону Макаренко (ул. Леонтовича, 6-А);
- памятный знак в виде башни танка (ул. Генерала Наумова, 35-Б);
- мемориальная доска в честь Михаила Бурмистренко (ул. Казацкая, 35-А; ул. Бурмистренко, 4);
- мемориальная доска Андрею Гречко (Воздухофлотский проспект, 6);
- мемориальная доска Филиппу Жмаченко (ул. Десятинная, 13; ул. Генерала Жмаченко, 4 и 18; проспект Победы, 52/2);
- мемориальная доска Сидору Ковпаку (ул. Липская, 12/5);
- мемориальная доска Андрею Кравченко (переулок Михайловский, 9-А);
- мемориальная доска Александру Кронику (ул. Крещатик, 15);
- мемориальная доска Владимиру Кудряшову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5; ул. Ползунова, 2-А);
- мемориальная доска Николаю Кулакову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5);
- мемориальная доска Павлу Рыбалко (ул. Маршала Рыбалко, 10/8; ул. Богдана Гаврилишина);
- мемориальная доска Петру Буйко (ул. Банковая, 12);
- мемориальная доска Ванде Василевской (средняя общеобразовательная школа №5);
- бюст Владимира Ленина (станция метро "Театральная");
- мемориальная доска Юлиуса Фучика (ул. Юлиуса Фучика, 1/20);
- памятник Михаилу Булгакову (Андреевский спуск, 13);
- мемориальная доска Степану Шутову (ул. Полковника Шутова, 1);
- мемориальная доска Ивану Белодеду (ул. Михаила Грушевского, 4);
- памятник "Аллеи памяти героев. Заложено комсомольци, молодежью Днепровского района Киева" (Броварский проспект, 16а);
- памятник Валерию Чкалову (сквер Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского);
- советская звезда на крыше дома (ул. Крещатик, 25);
- георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра";
- замена года "1941" на "1939" на входе в Мемориал Вечной Славы (площадь Славы);
- памятник Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);
- мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);
- мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Эдуарда Вильде, 5);
- мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 12);
- мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 22);
- мемориальная доска Фридриху Ленгнику (проспект Победы, 39);
- мемориальная доска Сергею Витте (ул. Николая Лисенко, 6).
Напомним, ранее в Киеве переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ.
Также мы разбирались подробно, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.