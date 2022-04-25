В перечень попал и памятник Булгакову. Фото: wikimedia.org

В Киевраде предлагают снести памятники уроженцу Киева Михаилу Булгакову, русскому поэту Александру Пушкину, генералу Ватутину, киногероям Глебу Жеглову (играл Высоцкий) и Владимиру Шарапову и другим людям. Всего - 60 памятников.

Такое предложение содержится в проекте решения о "демонтаже памятных знаков в Киеве, которые имеют к России и СССР". Его внесли на рассмотрение горсовета депутаты Киеврады Ксения Семенова ("Слуга народа") и Алина Михайлова ("Голос").

"Зарегистрировали проект решения о сносе 60 объектов, которые своим имперским клеймом отравляют наше городское пространство", - написала Алина Михайлова.

Полный список памятников россиянам, которые предлагаются к сносу:

  • памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 (Мариинский парк);
  • памятник Николаю Щорсу (пересечение ул. Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко);
  • эмблема серпа и молота на арке здания Киевгорсовета (улица Крещатик, 36);
  • эмблема серпа и молота на мосту имени Е.О. Патона;
  • герб СССР на щите скульптуры "Родина-Мать" (ул. Лаврская, 27);
  • памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" (ул. Сормовская, 15);
  • памятник Николаю Островскому (Воздухофлотский проспект, 35);
  • монумент рабочих - россиянина и украинца, держащих в руках герб СССР (Парковая дорога);
  • медальоны с советскими изображениями (станция метро "Вокзальная");
  • памятник Зое Космодемьянской (ул. Олеся Гончара, 74-А);
  • памятник Михаилу Кирпоносу (сквер на перекрестке улиц Януша Корчака и Кирпоноса);
  • памятник Александру Пушкину (проспект Победы, 40);
  • бюст Пушкина (Национальный транспортный университет; ул. Константиновская, 16; гимназия №153 имени А.С. Пушкина);
  • бюст Петру Бойко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
  • бюст Георгию Корнееву (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
  • бюст Андрею Костикову (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
  • бюст Степану Проценко (ул. Московская, 45/1 – Военный институт телекоммуникаций и информатизации НТУ "КПИ");
  • памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову (ул. Академика Богомольца, 10);
  • памятник Антону Макаренко (ул. Львовская, 25);
  • мемориальная доска Антону Макаренко (ул. Леонтовича, 6-А);
  • памятный знак в виде башни танка (ул. Генерала Наумова, 35-Б);
  • мемориальная доска в честь Михаила Бурмистренко (ул. Казацкая, 35-А; ул. Бурмистренко, 4);
  • мемориальная доска Андрею Гречко (Воздухофлотский проспект, 6);
  • мемориальная доска Филиппу Жмаченко (ул. Десятинная, 13; ул. Генерала Жмаченко, 4 и 18; проспект Победы, 52/2);
  • мемориальная доска Сидору Ковпаку (ул. Липская, 12/5);
  • мемориальная доска Андрею Кравченко (переулок Михайловский, 9-А);
  • мемориальная доска Александру Кронику (ул. Крещатик, 15);
  • мемориальная доска Владимиру Кудряшову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5; ул. Ползунова, 2-А);
  • мемориальная доска Николаю Кулакову (ул. Архитектора Кобелева, 1/5);
  • мемориальная доска Павлу Рыбалко (ул. Маршала Рыбалко, 10/8; ул. Богдана Гаврилишина);
  • мемориальная доска Петру Буйко (ул. Банковая, 12);
  • мемориальная доска Ванде Василевской (средняя общеобразовательная школа №5);
  • бюст Владимира Ленина (станция метро "Театральная");
  • мемориальная доска Юлиуса Фучика (ул. Юлиуса Фучика, 1/20);
  • памятник Михаилу Булгакову (Андреевский спуск, 13);
  • мемориальная доска Степану Шутову (ул. Полковника Шутова, 1);
  • мемориальная доска Ивану Белодеду (ул. Михаила Грушевского, 4);
  • памятник "Аллеи памяти героев. Заложено комсомольци, молодежью Днепровского района Киева" (Броварский проспект, 16а);
  • памятник Валерию Чкалову (сквер Олеся Гончара и Михаила Коцюбинского);
  • советская звезда на крыше дома (ул. Крещатик, 25);
  • георгиевская лента на станции метро "Героев Днепра";
  • замена года "1941" на "1939" на входе в Мемориал Вечной Славы (площадь Славы);
  • памятник Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);
  • мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Копыловская, 36);
  • мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Эдуарда Вильде, 5);
  • мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 12);
  • мемориальная доска Дмитрию Карбышеву (ул. Генерала Карбышева, 22);
  • мемориальная доска Фридриху Ленгнику (проспект Победы, 39);
  • мемориальная доска Сергею Витте (ул. Николая Лисенко, 6).
     

В Киевраде предлагают снести 60 памятников. Полный список

В Киевраде предлагают снести 60 памятников. Полный список

Напомним, ранее в Киеве переименовали три железнодорожных станции и библиотеку, названия которых связаны с РФ.

Также мы разбирались подробно, как в Украине начали сносить памятники Пушкину и запрещать русский в школах.

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