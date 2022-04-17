В Харькове демонтирован памятник советскому полководцу маршалу Георгию Жукову. Как сообщил лидер харьковского Нацкорпуса Константин Немичев в своем Телеграм-канале, это сделало спецподразделение "Кракен".

"Кракен" - это подразделение полка "Азов". Константин Немичев является его командиром.

Ранее мы писали, что в Тернополе демонтировали самолет-памятник советским лётчикам. Композицию с самолетом установили в 70-х годах в память о советских летчиках, погибших во Второй мировой войне.

Помимо этого, в Ужгороде демонтировали бюст русского классика, поэта, прозаика и драматурга Александра Пушкина. Он был установлен рядом с набережной Независимости, на небольшой площади, тоже носящей имя поэта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 53-й день. "Страна" следит за ситуацией на Донбассе и обстановкой в других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 52-й день войны. Основными зонами операций были Харьковская и Донецкая области. Тяжелой оставалась ситуация в Мариуполе. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "уничтожение украинских военных в Мариуполе поставит точку в переговорах". Кроме того, после относительно затишья обстрелы по всей территории Украины возобновились с новой силой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 52-го дня войны в Украине.