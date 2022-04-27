Укрзализныця назначает новый поезд из Украины в Польшу. Он будет курсировать из столицы Украины Киева в польский город Хелм, что недалеко от польско-украинской границы.

Об этом сообщили на Facebook-странице железнодорожного перевозчика.

"Поезд №23/24 будет отправляться из Киева в 22:49 и прибывать в Хелм в 11:30. В обратном направлении поезд будет отправляться со 2 мая в 16:05 и прибывать в Киев в 07:29", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что для удобства пассажиров по станции Хелм организовано хабовое сообщение с Варшавой: прибывающие в Хелм пассажиры могут быстро пересесть на поезд в Варшаву, который отправляется в 13:11 и прибывает в Варшаву в 16:11", - объясняют в УЗ.

Аналогичный маршрут возможен и в обратном направлении: из Варшавы поезд польской железной дороги отправляется в 12:18 и прибывает в Хелм в 15:31 - по словам Укрзализныци, это дает пассажирам достаточно времени для удобной пересадки на поезд из Хелма в Киев.

Скриншот: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Напомним, что 20 апреля начал курсировать поезд "Интерсити" из Киева в польский Перемышль. Из Киева он будет ежедневно отправляться в 17:00. Прибытие в Польшу - 05:00. Из Перемышля выезд в 08:00, прибытие в Киев - 20:43. Стоимость билетов – 832-1183 гривен в зависимости от класса вагона.

Также мы рассказывали, что в Польше можно бесплатно путешествовать на поезде по билету от Укрзализныци.