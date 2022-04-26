"Укрзализныця" информирует об изменениях в движении региональных поездов в связи с техническим обслуживанием и путевыми ремонтными работами в течение ближайших суток.

Об этом говорится в сообщении УЗ в Telegram-канале.

В связи с техническим обслуживанием дизель-поезда ДПКр-2 временно меняется расписание движения регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы.

В частности, 28 апреля поезд не будет курсировать в сообщении Львов - Черновцы, а 29 апреля поезд не будет курсировать в сообщении Черновцы - Львов.

29 апреля в сообщении Львов - Черновцы и 30 апреля в сообщении Черновцы - Львов поезд №702/701 будет курсировать по привычному графику.

Кроме того, в связи с продолжением путевых ремонтных работ претерпевает временные изменения маршрут движения регионального поезда № 816/815, курсирующего в сообщении Львов - Черновцы:

27 и 29 апреля он будет курсировать только до ст. Коломыя и обратно.

Ранее мы писали, что ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.