С 16 апреля между Черниговом и Киевом восстанавливается ж/д сообщение. Об этом сообщает "Укрзализныця".

Пока запланирован один поезд. Он будет отправляться из Чернигова в 07:00 и прибывать в столицу в 11:06. В обратном направлении расписание такое: 15:18 - выезд из Киева, прибытие в Чернигов в 19:20.

Как отметили в "Укрзализныце", из-за серьезных боевых действий ж/д сообщение было заблокировано в Чернигове больше месяца.

Напомним, на днях в Сумской области восстановили железнодорожное сообщение. Мы публиковали полный график всех поездов.

Война в Украине продолжается уже 51-й день. "Страна" следит за событиями 15 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 50-й день войны. Одним из главных событий был удар украинской ракетой по российскому крейсеру "Москва". Также участились сообщения о "прилетах" на российскую территорию, которая граничит с Украиной. О них говорят российские власти, но в Киеве эту информацию опровергают и обвиняют РФ в провокации.

Кроме того, мы разбирались, какие новые виды бизнеса осваивает криминалитет в Украине в условиях войны.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 50-го дня войны в Украине.