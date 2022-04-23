В Киеве решили останавливать поезда метро на время воздушной тревоги.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Это будет происходить во время следования через наземные участки по "красной" ветке.

А по "зеленой" поезда не станут заезжать на Южный мост, если зазвучит сирена.

Отметим, что сейчас график движения в киевской подземке и без того редкий - поезда приходится ждать по 10-15 минут. Новое правило может сделать путь через метро еще более продолжительным.

Ранее мы писали о том, что в столице с 21 апреля возобновлено движение по красной ветке метро.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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