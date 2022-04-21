Из многострадальных Бучи и Ирпеня с понедельника, 25 апреля, вновь запускают маршрутки на Киев.

Об этом сообщает мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Расписание маршруток из Ирпеня:

№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК "Синергия") – Киев (метро Академгородок) – с 7:00 до 19:00 каждый час;

№392 Ирпень – Киев (временная схема маршрута) – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – метро Академгородок – с 7:00 до 19:00 каждый час;

Расписание маршруток из Бучи:

№422 Буча – Киев (через Ирпень, временная схема движения) – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – метро Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.

Напомним, что в Буче уничтожена почти треть инфраструктуры и домов. Мы рассказывали, как город под Киевом приходит в себя после оккупации.

А мэр Ирпеня сообщил о необходимом миллиарде долларов на восстановление города.

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