В Киеве возобновила работу красная ветка метро. Часть станций поезда проезжают без остановок
В Киеве с сегодняшнего дня возобновлено движение по красной ветке метро, сообщает КГГА.
Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Кловская".
Пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Независимости" остается закрытым.
Кроме того, на всех линиях интервал движения между поездами сокращен до 10-15 минут. В КГГА напомнили, что подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.
Напомним, на днях в Киеве продлили время работы метро и наземного общественного транспорта.
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