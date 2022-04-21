В Киеве с сегодняшнего дня возобновлено движение по красной ветке метро, сообщает КГГА.

Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Независимости", "Крещатик", "Днепр", "Гидропарк", "Кловская".

Пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Независимости" остается закрытым.

Кроме того, на всех линиях интервал движения между поездами сокращен до 10-15 минут. В КГГА напомнили, что подземные станции продолжают круглосуточно принимать людей как укрытие.

Напомним, на днях в Киеве продлили время работы метро и наземного общественного транспорта.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Как смотреть "Страну" и блог Олеси Медведевой в Украине - смотрите в последнем выпуске "Ясно.Понятно".