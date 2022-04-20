В Киевской области двое лесников подорвались на противотанковой мине. Водитель погиб, а второй человек в больнице.

Об этом сообщил глава Государственного лесного агентства Юрий Болоховец в Facebook.

"Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле по территории лесного фонда в лесничество для погрузки и вывоза лесопродукции. Но во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Сильный взрыв. Водитель погиб, второй человек в больнице", – написал он.

Болоховец напомнил, что почти во всех областях Украины действует запрет на посещение леса.

Напомним, что буквально вчера в селе возле Ирпеня на мине подорвался грузовик, водитель погиб.

И несколькими днями ранее под Черниговом тракторист подорвался на мине в поле.

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