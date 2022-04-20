Под Киевом лесники подорвались на мине. Фото: Юрий Болоховец

В Киевской области двое лесников подорвались на противотанковой мине. Водитель погиб, а второй человек в больнице.

Об этом сообщил глава Государственного лесного агентства Юрий Болоховец в Facebook.

"Вчера в Киевской области двое наших работников ехали на автомобиле по территории лесного фонда в лесничество для погрузки и вывоза лесопродукции. Но во время движения по лесной дороге они наткнулись на противотанковую мину. Сильный взрыв. Водитель погиб, второй человек в больнице", – написал он.

Болоховец напомнил, что почти во всех областях Украины действует запрет на посещение леса.

Под Киевом на мине подорвались лесники

Под Киевом на мине подорвались лесники

Напомним, что буквально вчера в селе возле Ирпеня на мине подорвался грузовик, водитель погиб.

И несколькими днями ранее под Черниговом тракторист подорвался на мине в поле.

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