В селе Стоянка Киево-Святошинского района Киевской области (неподалеку от Ирпеня - Ред.) на мине подорвался грузовой автомобиль. Об этом сообщил мэр Ирпеня Александр Маркушин.

Друзья, к сожалению, есть несчастный случай. В микрорайоне Стоянка на мине взорвался грузовой автомобиль. Водитель погиб", - говорится в сообщении.

Мэр добавил, что личность погибшего, откуда он ехал и куда сейчас устанавливается.

"Я вас очень прошу, не торопитесь попасть в Ирпень! Есть места, еще не успевшие отработать саперы. Жизнь - дороже всего! Берегите себя!", - призвал Александр Маркушин.

Скриншот: Telegram/Маркушин Олександр

Ранее мы писали, что в разминировании из-за российско-украинской войны нуждается около 300 тысяч квадратных километров территории Украины. Это почти половина территории нашего государства. Из-за масштабного минирования врагом очень большая площадь полей в Украине не может пока использоваться для сельскохозяйственной деятельности.

Разминирование проходит постоянно, но из-за огромных масштабов о быстром результате говорить не приходится. Так, жители освобожденной от врага Киевской области смогут вернуться домой ближе к лету.