В селе Новая Басань Черниговской области трактор с прицепом подорвался на противотанковой мине. Водитель погиб на месте.

Об этом сообщает местная полиция.

Трагедия произошла около 15:00 13 апреля.

42-летний местный житель трактором вывозил мусор. Возвращаясь по полю к селу, он наткнулся на заминированный российскими войсками участок и наехал на противотанковую мину. Мужчина погиб на месте.

Полиция призывает украинцев быть осторожными, особенно на территориях, освобожденных после российской оккупации. Там осталось много мин и неразорванных снарядов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что в разминировании нуждается половина территории Украины.

В МВД заявили, что российская армия массово минировала территорию при отступлении.

Война в Украине продолжается уже 50-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы подводили итоги 49-го дня войны. Украина и Запад продолжали говорить о подготовке российского наступления на Донбассе, а также, возможно, на юге и около Харькова. Помимо этого, Запад наращивал усилия по поставкам Украине тяжелых вооружений.

Кроме того, мы разбирались, почему политики заговорили о роспуске Рады после окончания войны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации в Мариуполе и прогнозах по Донбассу, а также о поставках западного оружия в Украину.