Сегодня начал курсировать поезд "Интерсити" из Киева в польский Перемышль.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Из Киева он будет ежедневно отправляться в 17:00. Прибытие в Польшу - 05:00. Из Перемышля выезд в 08:00, прибытие в Киев - 20:43.

Стоимость билетов – 832-1183 гривен в зависимости от класса вагона.

По прибытии в Польшу есть возможность оперативно пересесть на поезда до Кракова, Берлина и Праги. Билеты для украинцев (кроме мужчин от 18 до 60 лет) бесплатные.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" спустя месяц возобновила движение поезда между Киевом и Черниговом.

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