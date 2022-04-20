В Украине начали принудительно переводить приходы Украинской православной церкви в ПЦУ. 20 апреля распоряжение на этот счет подписал глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Подписано распоряжение главы Киевской областной военной администрации Александра Павлюка о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ Московского патриархата в Православную церковь Украины. Продолжается подготовка распоряжения о регистрации еще трех религиозных общин Киевской области в новой редакции (изменение подчиненности), которое планируется подписать к Пасхе", - сказано в записи.

Павлюк прокомментировал это решение.

"Годами вопрос перехода религиозных организаций в лоно Православной церкви Украины искусственно тормозился. Ставлю точку в этом. Мы должны восстановить свою веру и украинскую церковь. Это битва за сознание украинцев. Если есть законные основания и желания религиозной общины о переходе, мы будем это делать. Областная военная администрация действует исключительно в законодательном поле в интересах своих жителей и украинского государства", – заявил Павлюк.

Ранее "Страна" сообщала, что в Верховную Раду внесли законопроект о запрете деятельности Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества.

Также мы рассказывала, как в марте в Черкасской области вооруженные сторонники ПЦУ вытолкали из церкви священника УПЦ.