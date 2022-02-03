Государственный историко-архитектурный заповедник "Хотинская крепость" не продлил срок договора пользования храмом с Украинской православной церковью, которая своими силами восстановила храм из руин. Впервые в истории независимой Украины двери храма оказались закрыты для верующих.

Об этом сообщила пресс-служба УПЦ в Facebook.

"Под давлением представителей "Правого сектора", требующих передать "ПЦУ" церковь, которую приход УПЦ за свой счет и трудом восстановил из руин и превратил в жемчужину Хотинщины, Государственный историко-архитектурный заповедник "Хотинская крепость" не продлил срок договора пользования храмом с УПЦ, а на дверь повесил амбарный замок", - сказано в сообщении.

Как рассказали в ГС "Миряне", ранее они обратились в администрацию Государственного заповедника "Хотинская крепость" с официальным письменным требованием продлить срок договора о безвозмездном пользовании храмом Украинской Православной Церковью, а также к министру культуры и информационной политике, в управлении которого находится историко-архитектурный залог.

Напомним, в Виннице верующие УПЦ объявили войну "черным регистраторам", "переписывающим" храмы на ПЦУ.

Также сообщалось, что Митрополит Антоний назвал УПЦ единственной церковью в Украине, ведущей свою преемственность от Владимира.