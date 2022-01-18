92-летний Филарет хочет возродить Киевский патриархат УПЦ. Религиозный деятель подал иск в Окружной админсуд Киева с просьбой обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести осуществить регистрацию Постановления Поместного Собора Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, как отменяющего прекращение религиозного объединения УПЦ КП и религиозного центра религиозной организации "Киевская Патриархия Украинской Православной церкви Киев". Об этом сообщается на сайте ОАСК.

В поступившем в Окружной административный суд города Киева иске истцом указан - Предстоятель Церкви, Патриарх Киевский и всея Руси - Украиныа Филарет.

Также в исковых требованиях суд просят признать противоправным бездействие ответчика – Государственной службы по этнополитике и свободе совести по регистрации в госреестре соответствующего Постановления.

В ОАСК решают вопрос открытия производства по данному административному иску.

Напомним, осенью глава ПЦУ Епифаний лишил Филарета канонических прав. Он издал указ, запрещающий Филарету как архиерею на покое "совершать действия, являющиеся исключительной прерогативой правящего епископа, в частности предоставлять благословение на постриг в монашество, совершать рукоположение в любой священный сан, предоставлять церковные награды, выдавать документы о назначении и увольнении клириков и других церковных должностных лиц, созывать и возглавлять церковные собрания для решения любых вопросов".

У Филарета давний конфликт с Епифанием. Еще два года назад он жаловался на то, что глава ПЦУ за компанию с Петром Порошенко его обманули.

Филарет даже подавал иск в Верховный суд о признании недействительным создания ПЦУ, однако суд не принял его сторону.