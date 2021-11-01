В Украинской православной церкви Киевского патриархата опубликовали разъяснение по поводу Епифания (Думенко), который некогда принадлежал этой церкви, а в декабре 2018 года возглавил новосозданную ПЦУ. У Филарета заявили, что Епифаний не является главой ни УПЦ, ни УПЦ КП.

Заявление появилось на сайте Киевского патриархата 1 ноября.

Оно стало ответом на указ Епифания от 30 октября о лишении Филарета канонических прав и обязанностей правящего епископа.

В указе Епифаний сослался на решение Священного синода, утвержденное Архиерейским собором ПЦУ 14 декабря 2019 года, по которому единственным управляющим Киевской епархией является предстоятель ПЦУ, а "почетный патриарх Филарет остается в составе епископата Православной церкви Украины, однако лишается канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией".

В документе Епифаний запретил Филарету как архиерею на покое "совершать действия, являющиеся исключительной прерогативой правящего епископа, в частности предоставлять благословение на постриг в монашество, совершать рукоположение в любой священный сан, предоставлять церковные награды, выдавать документы о назначении и увольнении клириков и других церковных должностных лиц, созывать и возглавлять церковные собрания для решения любых вопросов".

Также в указе сказано, что протоиерей Богдан Згоба как ставропигиальный клирик, находившийся в подчинении предстоятеля УПЦ КП и до сих пор не принявший канонической власти архиерея Вселенского патриархата по месту своего пребывания, фактически пребывает в канонической компетенции предстоятеля ПЦУ.

На это в УПЦ КП заявили, что митрополит Епифаний (Думенко) не является предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"Ведь предстоятели поместных православных церквей избираются в поместных соборах той или иной православной церкви. Такой порядок избрания предстоятелей существует в украинской церкви, а также грузинской, румынской, русской, болгарской, польской и других православных церквях. Митрополит Епифаний не был избран на поместном соборе автокефальной УПЦ, поэтому не является предстоятелем Украинской православной церкви", - говорится в разъяснении.

У Филарета добавили, что Думенко не является предстоятелем УПЦ КП, так как Киевским патриархатом продолжает руководить, собственно, сам Филарет.

Что касается Богдана Згобы (иеромонаха Луки), то он не является клириком ПЦУ и не может им быть, ведь согласно томосу ПЦУ зарубежные приходы не могут принадлежать к составу ПЦУ. А Згоба состоит секретарем зарегистрированного в государственных органах США викариата УПЦ Киевского патриархата в США и Канаде, находящегося под руководством Филарета.

"Это значит, что запрет митрополита Епифания в священнослужении иеромонаха Луки является незаконным, поскольку он не принадлежит к юрисдикции ПЦУ", - заявили у Филарета.

Как сказано на сайте УПЦ КП, киевский патриарх ознакомился с указом Епифания и подтвердил его неправомерность и неканоничность.

"Украинская православная церковь Киевского патриархата, несмотря на разные препятствия, продолжает свою жизнедеятельность и рост. В связи с описанными выше словами в УПЦ КП вспомнили пословицу: собаки лают, а караван идет", - говорится в заявлении.

У Филарета давний конфликт с Епифанием. Еще два года назад он жаловался на то, что глава ПЦУ за компанию с Петром Порошенко его обманули.

Филарет даже подавал иск в Верховный суд о признании недействительным создания ПЦУ, однако суд не принял его сторону.