Сегодня, 19 января, в праздник Крещения управляющий делами УПЦ митрополит Антоний после освещения вод Днепра рассказал о духовном смысле праздника и о том, что делать со святой водой. Ее можно пить натощак.

Об этом сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви в Fаcebook

"Иисус Христос как Бог не нуждался в крещении, потому что крещение Иоанна было крещением покаяния. То есть люди приходили на Иордан, чтобы Господь простил им грехи. Но Господь Иисус Христос как истинной Бог не имел этих грехов. Но Он приходит на реку Иордан и крестится, для того чтобы показать пример, что начало нашего вечного спасения начинается именно с крещения", - сказал митрополит Антоний.

По его словам, таинство Крещения - это таинство, с которого берет начало человеческое спасение, ведь "через Крещение каждый человек входит в церковную ограду".

"Богоявлением праздник называется потому, что именно в этот день человечеству была явлена Троица: Сын Божий стоял в реке Иордан, Бог-Отец говорил с неба "Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение", а Дух Святой явился символически в виде голубя. Этот праздник также называется днем Просвещения, потому что в древности именно в этот день люди принимали крещение, то есть они просвещались Духом Божьим и становились членами Церкви", - сказал управделами УПЦ.

По церковному уставу на этот день, как и накануне, освящают воду.

Согласно церковному уставу этого дня, как и накануне, освящается вода, потому что вода является основой материальной жизни, напомнил архиерей.

"Освященная вода - она как бы обновляется, преображается и вновь получает ту силу, которая дает нам жизнь. Каждый человек в этот день приходит в храм Божий, чтобы получить эту святыню. Она так и называется - большая Агиасма. Это великая святыня. И каждый человек в этот день освящает свой дом, и даже домашних животных, святой водой", - объяснил владыка.

По его словам, святая вода должна находится в благочестивом месте. А для жизни во спасение человек может пить такую воду натощак.

"Вода имеет огромную силу. И та вода, которая была вчера освящена на Сочельник и сегодня – это вода одной и той же силы. Если кто-то не смог быть в этот день в храме из-за болезни, нужно посетить больного человека и поделиться этой великой святыней", - сказал архиерей.

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