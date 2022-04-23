Лидер украинской группы "Океан Эльзы", судья проекта "Голос страны-12" Святослав Вакарчук выступил в Киеве на станции метро "Золотые ворота".

Соответствующее видео опубликовано в Сети.

В видеоролике можно увидеть и услышать, как Вакарчук исполняет на заполненной людьми станции метро свою знаменитую песню "Я не сдамся без боя".

Напомним, на днях Святослав Вакарчук выступал посреди разрушенных домов в Харькове.

Совместно с небольшим оркестром из четырех музыкантов на фоне колоссальных разрушений в Харькове певец исполнил знаменитую песню "Обійми".

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