В воскресенье, 20 февраля, в шоу "Голос" на "1+1" продолжился первый отборочный этап - слепые прослушивания.

На этот раз вокалисты удивляли как народной манерой исполнения, рэпом, так и оперным пением.

Массажист из села в Львовской области Александр Олещук развернул кресла Оли Поляковой и Нади Дорофеевой трогательным исполнением песни “Hallelujah”. Но он выбрал Дорофееву.

Трио сестёр Guli-Guli Band представило кавер в фольклорной манере на хит The Weeknd “Blinding lights”. Девушки работают бэк-вокалистками группы Kazka. Они попали в команду к Потапу.

Из Армении на украинский голос приехал певец-самоучка Нарек Амерян, исполнил арию из оперы "Турандот" Пуччини “Nessun dorma”. Он по профессии хирург, и лечит не только скальпелем, но и голосом. На его классический вокал повернулись все четверо тренеров. Но он выбрал Надю Дорофееву.

В "Голос" вернулась Карина Столаба - экс-финалистка детского "Голоса", которая дошла до прямых эфиром с тренером Дорофеевой. На этот раз уже взрослая, 17-летняя вокалистка выбрала своим тренером Потапа.

Певица Дарья Забелина перепела песню Тины Кароль "Твої гріхи". К ней повернулись три тренера. И Святослав Вакарчук заявил, что если она не выберет его, он, наверное, уйдёт из проекта. Однако до этого не дошло: девушка выбрала его команду.

Киевлянка Вероника Слюзарек перепела песню группы Kalush "Додому". К ней повернулись все четыре тренера. Однако она выбрала Потапа. После этого оказалось, что в зале присутствует и группа Kalush - они вышли на сцену и спели дуэтом с консуртанткой, похвалив ее авторское прочтение песни.

Автор известнейших хитов для украинских исполнителей "вышла из тени" - композитор Катерина Офлиян писала песни для Тины Кароль, Kazka, НеАнгелы, Ёлки и других артистов, но долгое время отказывалась от собственной карьеры певицы. К ней не повернулись тренеры. Однако ее спасла команда "Второй шанс" - "запасные тренеры", солистка группы Kazka Александра Зарицкая и меценат Андрей Мацола.

Кроме того, поддержать Катерину на сцену вышла Тина Кароль. Они вместе исполнили хит авторства Офлиян "Найти своих". А затем Потап уступил Тине своё место и усадил снова в тренерское кресло "Голоса". Правда, она там не задержалась, но дала Потапу напутствие "рвать этот сезон". Впрочем, она согласилась консультировать команду "Второй шанс" и Катерину на проекте "Голос".

Ранее "Страна" сообщала, кто станет новыми тренерами шоу "Голос", а также о том, что дочь Константина Меладзе стала участницей украинского "Голоса".