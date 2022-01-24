В воскресенье, 23 января, стартовал 12-й сезон вокального шоу "Голос" на телеканале "1+1".

Он пройдёт под девизом "Так звучит моя страна": на этот раз продюсеры шоу будут акцентировать на происхождении участников - чтобы показать, что все они родом из разных уголков Украины.

Первый этап шоу - традиционно слепые прослушивания, когда звездные тренеры набирают свои команды участников, не видя их, а только слыша их голос.

В новом сезоне вокалистов будет отбирать в свои команды обновлённый состав звёздных тренеров.

В этом году певица Тина Кароль впервые за многие годы не будет сидеть в жюри - она ушла из проекта после 8 сезонов участия в нем.

Зато в судейское кресло шоу (после перерыва на неудачную политическую карьеру в Верховной Раде) вернулся Святослав Вакарчук, фронтмен группы "Океан Ельзы".

Также членом жюри проекта осталась Надя Дорофеева. В предыдущем сезоне она уже была судьей шоу и с первой же попытки выиграла его со своим участником Сергеем Лазановским.

Кроме того, в новом сезоне в судейское кресло сел снова певец и продюсер Потап. А также судьей шоу впервые стала артистка Оля Полякова.

Кроме этого, впервые в этом сезоне в "Голосе" появились запасные тренеры, которые могут дать участнику второй шанс, если никто из основных тренеров его не выбрал. Эти запасные тренеры - солистка группы "Kazka" Александра Зарицкая и спонсор шоу, бизнесмен Андрей Мацола.

Первым запасные судьи выбрали в свою команду певца, который исполнил песню Вакарчука - основные тренеры к нему не повернулись. Всего Джокер-судьи могут набрать в свою команду 14 участников - столько же, сколько и основные звездные тренеры.

В этом сезоне многие участники берут членов жюри не только голосом, а и виртуозным владением музыкальными инструментами.

Так, одессит Дмитрий Ротькин поразил тренеров профессиональной игрой на скрипке в качестве аккомпанемента для рок-н-ролла. Неожиданный кавер на хит Wellboy "Гуси" под аккомпанемент саксофона исполнила Инесса Грицаенко (дуэт "Сестра Music").

Одной из ярких участниц на сцене "Голоса" выступила цыганка, которая зарабатывает на жизнь гаданием. Она предсказала будущее всем звёздным тренерам, кроме Вакарчука: тот предпочёл не знать, что его ждёт.

31-летняя Анна Киндзерская из многодетной семьи (8 детей воспитывала в одиночку ее мама) поразила своим исполнением хита Shouse Love Tonigh всех четырёх трендов. Ее тренером стал Вакарчук.

Напомним, ранее "Страна" писала, кто станет новыми тренерами шоу "Голос".

В этом году кастинг участников полностью происходил в онлайн-режиме. В новом сезоне изменилась также сцена, а за кулисами участникам подавал микрофон робот. Он же дезинфицировал помещение и проверял всем температуру.