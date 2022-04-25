"Укрзализныця" предупредила о возможных изменениях в графике поездов через Жмеринку и Здолбунов. Полный список
"Укрзализныця" сообщила, что из-за восстановительных работ на железных дорогах после обстрелов в течение ближайших суток возможны задержки поездов, курсирующих через Здолбунов и Жмеринку.
Об этом компания написала в Facebook.
Изменения графика могут коснуться следующих поездов:
- №1/2 Харьков – Ивано-Франковск;
- №4/3 Львов – Запорожье;
- №6/5 Запорожье – Ивано-Франковск;
- №7/8 Киев – Черновцы;
- №12/11 Львов – Одесса;
- №13/14 Киев – Солотвино;
- №15/16 Ивано-Франковск – Харьков;
- №17/18 Харьков – Львов;
- №22/21 Трускавец – Харьков;
- №26/25 Одесса – Рахов;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №36/35 Одесса – Перемышль;
- №37/38 Ужгород – Одесса;
- №41/42 Днепр – Львов;
- №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
- №45/46 Ужгород – Лозовая;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №55/56 Киев – Рахов;
- №57/58 Киев – Ворохта;
- №59/60 Киев – Чоп;
- №67/68 Киев – Варшава;
- №78/76 Ковель – Одесса;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №86/85 Львов – Запорожье;
- №86/85 Львов – Запорожье;
- №88/87 Ковель – Запорожье;
- №91/92 Киев – Львов;
- №95/96 Киев – Рахов;
- №97/98 Киев – Ковель;
- №105/106 Киев – Одесса;
- №112/111 Львов – Харьков;
- №120/119 Львов – Запорожье;
- №129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг;
- №136/135 Черновцы – Одесса;
- №149/150 Полтава – Черновцы;
- №174/173 Хмельницкий – Запорожье;
- №231/232 Днепр – Львов;
- №237/238 Ужгород – Одесса;
- №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
- №770/769 Киев – Каменец-Подольский.
На на данный момент известно об опоздании поездов на следующих маршрутах:
- №86 Запорожье – Львов (+3 ч 36 мин);
- №87 Запорожье – Ковель (+5 ч 25 мин);
- №21 Харьков – Трускавец (+5 ч 21 мин);
- №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+4 ч 38 мин);
- №45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 52 мин);
- №68 Варшава – Киев (+3 ч 10 мин);
- №715 Киев – Перемышль (4 ч 07 мин);
- №723 Харьков – Киев (+2 ч 25 мин).
Ранее "Страна" сообщала, что глава "Укрзализныци" заявил, что ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск. На восстановление разрушенной инфраструктуры понадобится несколько месяцев.
Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.
Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".
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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".