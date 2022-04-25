"Укрзализныця" сообщила, что из-за восстановительных работ на железных дорогах после обстрелов в течение ближайших суток возможны задержки поездов, курсирующих через Здолбунов и Жмеринку.

Об этом компания написала в Facebook.

Изменения графика могут коснуться следующих поездов:

№1/2 Харьков – Ивано-Франковск;

№4/3 Львов – Запорожье;

№6/5 Запорожье – Ивано-Франковск;

№7/8 Киев – Черновцы;

№12/11 Львов – Одесса;

№13/14 Киев – Солотвино;

№15/16 Ивано-Франковск – Харьков;

№17/18 Харьков – Львов;

№22/21 Трускавец – Харьков;

№26/25 Одесса – Рахов;

№29/30 Киев – Ужгород;

№36/35 Одесса – Перемышль;

№37/38 Ужгород – Одесса;

№41/42 Днепр – Львов;

№43/44 Ивано-Франковск – Киев;

№45/46 Ужгород – Лозовая;

№49/50 Киев – Трускавец;

№55/56 Киев – Рахов;

№57/58 Киев – Ворохта;

№59/60 Киев – Чоп;

№67/68 Киев – Варшава;

№78/76 Ковель – Одесса;

№81/82 Киев – Ужгород;

№86/85 Львов – Запорожье;

№86/85 Львов – Запорожье;

№88/87 Ковель – Запорожье;

№91/92 Киев – Львов;

№95/96 Киев – Рахов;

№97/98 Киев – Ковель;

№105/106 Киев – Одесса;

№112/111 Львов – Харьков;

№120/119 Львов – Запорожье;

№129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг;

№136/135 Черновцы – Одесса;

№149/150 Полтава – Черновцы;

№174/173 Хмельницкий – Запорожье;

№231/232 Днепр – Львов;

№237/238 Ужгород – Одесса;

№749/750 Киев – Ивано-Франковск;

№770/769 Киев – Каменец-Подольский.

На на данный момент известно об опоздании поездов на следующих маршрутах:

№86 Запорожье – Львов (+3 ч 36 мин);

№87 Запорожье – Ковель (+5 ч 25 мин);

№21 Харьков – Трускавец (+5 ч 21 мин);

№130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+4 ч 38 мин);

№45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 52 мин);

№68 Варшава – Киев (+3 ч 10 мин);

№715 Киев – Перемышль (4 ч 07 мин);

№723 Харьков – Киев (+2 ч 25 мин).

Ранее "Страна" сообщала, что глава "Укрзализныци" заявил, что ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск. На восстановление разрушенной инфраструктуры понадобится несколько месяцев.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".