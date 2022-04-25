Поезда "Укрзализныци" могут изменить график из-за обстрелов железной дороги. Фото: uz.gov.ua

"Укрзализныця" сообщила, что из-за восстановительных работ на железных дорогах после обстрелов в течение ближайших суток возможны задержки поездов, курсирующих через Здолбунов и Жмеринку.

Об этом компания написала в Facebook.

Изменения графика могут коснуться следующих поездов:

  • №1/2 Харьков – Ивано-Франковск;
  • №4/3 Львов – Запорожье;
  • №6/5 Запорожье – Ивано-Франковск;
  • №7/8 Киев – Черновцы;
  • №12/11 Львов – Одесса;
  • №13/14 Киев – Солотвино;
  • №15/16 Ивано-Франковск – Харьков;
  • №17/18 Харьков – Львов;
  • №22/21 Трускавец – Харьков;
  • №26/25 Одесса – Рахов;
  • №29/30 Киев – Ужгород;
  • №36/35 Одесса – Перемышль;
  • №37/38 Ужгород – Одесса;
  • №41/42 Днепр – Львов;
  • №43/44 Ивано-Франковск – Киев;
  • №45/46 Ужгород – Лозовая;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №55/56 Киев – Рахов;
  • №57/58 Киев – Ворохта;
  • №59/60 Киев – Чоп;
  • №67/68 Киев – Варшава;
  • №78/76 Ковель – Одесса;
  • №81/82 Киев – Ужгород;
  • №86/85 Львов – Запорожье;
  • №86/85 Львов – Запорожье;
  • №88/87 Ковель – Запорожье;
  • №91/92 Киев – Львов;
  • №95/96 Киев – Рахов;
  • №97/98 Киев – Ковель;
  • №105/106 Киев – Одесса;
  • №112/111 Львов – Харьков;
  • №120/119 Львов – Запорожье;
  • №129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг;
  • №136/135 Черновцы – Одесса;
  • №149/150 Полтава – Черновцы;
  • №174/173 Хмельницкий – Запорожье;
  • №231/232 Днепр – Львов;
  • №237/238 Ужгород – Одесса;
  • №749/750 Киев – Ивано-Франковск;
  • №770/769 Киев – Каменец-Подольский.

На на данный момент известно об опоздании поездов на следующих маршрутах:

  • №86 Запорожье – Львов (+3 ч 36 мин);
  • №87 Запорожье – Ковель (+5 ч 25 мин);
  • №21 Харьков – Трускавец (+5 ч 21 мин);
  • №130 Кременчуг – Ивано-Франковск (+4 ч 38 мин);
  • №45 Ужгород – Лозовая (+1 ч 52 мин);
  • №68 Варшава – Киев (+3 ч 10 мин);
  • №715 Киев – Перемышль (4 ч 07 мин);
  • №723 Харьков – Киев (+2 ч 25 мин).

Ранее "Страна" сообщала, что глава "Укрзализныци" заявил, что ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах, который кроме прочего привел и к человеческим жертвам, стал одним из тяжелейших ударов российских войск. На восстановление разрушенной инфраструктуры понадобится несколько месяцев.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории". 

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.