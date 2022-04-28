По оценке США, российские силы продвигаются "медленно и неравномерно" и "постепенно" в регионе Донбасса отчасти из-за сопротивления Украины, а также из-за продолжающихся проблем с логистикой.

Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона, пишет CNN.

Чиновник сказал, что у России сейчас 92 батальонные тактические группы в Украине, по сравнению с 85 на прошлой неделе.

Однако этот чиновник также сказал, что продолжающиеся "проблемы с логистикой и обеспечением" не позволяют российским силам продвинуться более чем на несколько километров за сутки потому, что они не хотят слишком отрываться от своих сил тылового обеспечения.

По словам чиновника, Россия продвигается к востоку и югу от Изюма, но сталкивается с сопротивлением со стороны украинских сил.

На юге Украины США наблюдают, как отдельные российские части покидают осажденный Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не полностью взят войсками РФ.

Ранее мы писали, что советник главы ОП Арестович сообщил, когда украинская армия пойдет в наступление с новым оружием Запада.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.