С начала войны в Украине число убитых и раненых гражданских уже превысило шесть тысяч человек. Больше всего люди страдают в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в отчете ООН.

Погибли 2829 гражданских, из них 205 детей. Ранены 3180 человек, в том числе 303 ребенка.

При этом в двух только Донецкой и Луганской областях погибли и пострадали почти столько же, сколько во всех остальных областях.

"Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары", - констатируют в ООН.

Также в организации уверены, что реальные цифры потерь значительно выше, поскольку многие сообщения требуют дополнительного подтверждения, а информация из регионов, где идут боевые действия, задерживается.

Также почти полтора миллиона украинцев официально зарегистрировались как внутренние переселенцы.

А более 5 миллионов беженцев выехали за границу.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.