Не дождавшись окончания войны домой уже вернулись 25% украинских мигрантов и внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ООН, украинского и иностранных правительств, а также аналитику перемещений украинцев от Vodafone Ukraine.

"Далеко от собственного жилья остаются около 9 млн украинцев - более 20% всего населения. В том числе 5 млн находятся в пределах государства, 4 млн - за рубежом, больше всего - в Польше", - говорится в статье.

Из 2,9 млн беженцев, пересекших украинско-польскую границу с начала войны, более 1 млн въезжали в Польшу, чтобы потом проследовать в другие страны, более 700 тысяч вернулись в Украину.

Около 400 тысяч беженцев, в том числе принудительно перемещенных лиц, находятся на территории России. Далее по числу беженцев в списке Чехия, Германия и Венгрия.

Относительно внутренних переселенцев: часть из них, пожив в начале войны в другом регионе Украины, уже вернулись домой. Только из-за границы вернулось более 1 млн человек, количество внутренне перемещенных лиц может быть не меньше.

Отметим, что данные Forbes отличаются от статистики ООН, согласно которым из Украины выехали более 5,2 млн человек, еще 7,1 млн стали внутренне перемещенными лицами.

По данным Минсоцполитики Украины, с начала полномасштабного наступления России число зарегистрированных внутриперемещенных лиц выросло до 3,4 млн человек. За два месяца прибавилось 2 млн человек.

Напомним, в Евросоюзе хотят упростить оформление мигрантов и будут искать таланты среди украинских беженцев.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.