В субботу, 30 апреля, идет уже 66-й день войны в Украине. По данным украинского Генштаба, противник проводит понтонно-мостовые переправы через Северский Донец для переброски войск на Изюмском направлении. Продвигается на Лиманском, Северодонецком и Попаснянском направлениях.

Продолжает попытки установить полный контроль над Рубежным и Попасной. Наносит авиационные удары по Мариуполю. Основные усилия российские войска сосредотачивает в зоне ООС и на блокировании украинских войск на заводе "Азовсталь".

Несмотря на все усилия, Россия "отстает от графика военной операции на Донбассе" и "пытается подорвать способность украинских сил пополнять свои резервы", считают в США.

Об итогах вчерашнего дня читайте в нашем материале - "Тактика выдавливания, удары по Киеву и сколько ждать перелома в битве".

Ниже хроника событий 30 апреля - о главных новостях Украины, которая живет в условиях войны. Материал обновляется.

30 апреля

10.13 На Донбассе военные действия находятся в патовой ситуации. Такой вывод делает глава отдела планирований генштаба Союза обороны Эстонии Янно Мярк в интервью эстонскому изданию ERR.

"Самое критическое положение сейчас на Харьковском и Изюмском направлениях - там российская армия ведет активные действия, чтобы прорвать оборону. Если у них это получится, то они смогут окружить украинскую группировку войск на Донбассе. Те войска, которые располагаются на линии фронта 2014 года, могут быть взяты в котел и это существенно поможет Российской Федерации взять под контроль административные границы Донецкой и Луганской областей. В определенной мере позиционная война там идет уже сегодня. Также можно сказать, что там сегодня сформировалась патовая ситуация, где ни одна сторона в этом конфликте не может добиться существенного перевеса. Сложно сказать, что будет дальше, обе стороны сейчас разрабатывают новые тактики", - говорит Мярк.

10.01 Потери российских войск в Украине по данным Генштаба ВСУ.

09.54 Американцы решают, что им делать после согласия Путина приехать на саммит "Большой двадцатки" в Индонезию. Он состоится в ноябре.

Как пишет CNN, Байден и его советники ведут переговоры о том, как США будут представлены на этом саммите.

Ранее Байден призвал исключить Россию из G20. Но некоторые другие государства этого клуба не поддержали такого решения - в частности, Индия и Китай.

При этом в Белом доме заявляли, что вряд ли примут решение о бойкоте саммита. И понятно, почему. Если американцы не поедут в Джакарту, они "уступят стол" России и Китаю.

И это основная дилемма сейчас для Вашингтона - сесть за один стол с Путиным или по сути "самоисключиться" из "Большой двадцатки".

09.40 "Мне недавно звонил приятель из Вены, я как раз сидел в ресторане "VINO e CUCINA”. Он спросил: "Как дела?". Я говорю: "Сижу в ресторане, где 15 человек, а 10 из них с пистолетами. Вот такие дела", - рассказывает "Стране" известный киевский ресторатор Михаил Бейлин.

Ресторанный бизнес, в котором работали сотни тысяч украинцев, один из тех, по которому война ударила очень сильно.

Сами рестораторы сейчас говорят, что из-за войны в Украине может закрыться больше половины заведений. В их числе - очень известные. Как выяснила “Страна”, в Киеве уже прекращают работу два популярных ресторана - “Kritikos” и “Редкая птица”. На очереди - ряд других заведений, о закрытии которых собственники пока не готовы публично.

Как выживают сейчас украинские рестораторы и какими видят свои перспективы — подробно рассказывает журналист "Страны" Анастасия Товт.

09.38 В Молдове на фоне обострения ситуации вокруг Приднестровья заявили, что позиции Кишинева и Тирасполя сближаются.

"Сегодня я могу сказать, что на самом деле диалог стал более конструктивным. Я не могу сказать, что он позитивнее и что ожидается светлое будущее, но я могу заверить вас, что сегодня диалог между Кишиневом и Тирасполем позволяет избежать увеличения рисков внутри страны", - заявил замдиректора Бюро политики по реинтеграции Николай Цвятков.

Также он говорит, что "не стал бы недооценивать интересы некоторых украинских сторон в регионе и их возможности влиять на ситуацию в нем".

В последнее время многие говорят о включении Приднестровья в украино-российский конфликт. В Тирасполе готовятся к атакам из Украины, а в Киеве говорят, что власти "ПМР" могут открыть "второй фронт" на стороне России.

Заявления официального Кишинева показывают, что там эскалации не хотят ни в каком виде.

С чего началось обострение вокруг Приднестровья и чего ждать - читайте здесь.

09.30 Министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за прекращение финансирования бюро экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера из-за его позиции в поддержку России.

Как пишет медиагруппа Funke, Линднер призвал в целом пересмотреть правила предоставления бывшим канцлерам и федеральным президентам офисов и сотрудников.

09.29 В очередях за бензин уже начинаются конфликты.

09.10 А вот заправка в Киеве, где продают дизель. По 40.59.

Тоже очень большая очередь.

09.00 Новый отчёт британской разведки по Украине.

1. Россия исправляет свои прежние ошибки, концентрирует силы, пытается наладить логистику и управление войсками.

2. Есть проблемы с истощенными ещё под Киевом подразделениями, которые пытаются перегруппировать или объединить.

3. Остаются недостатки в тактической координации и поддержке с воздуха. Это не позволяет РФ использовать свои преимущества, несмотря на локальные продвижения.

08.46 Замминистра внутренних дел Мери Акопян заявляет, что в Украине тысячи людей пропали без вести. Также огромное количество неопознанных мертвых тел.

За два месяца войны в МВД поступило более семи тысяч заявлений о пропавших во время боевых действий людях. Половину из них удалось разыскать.

Также статус неопознанных получили более двух тысяч тел. Опознано из них 1282.

08.44 В Киеве по-прежнему огромные очереди за топливом на заправках.

На данной заправке есть 95-й по 35,8 гривен за литр. Дают максимум по 10 литров. Дизеля нет.

08.30 Глава МИД РФ Лавров в интервью китайскому агентству "Синьхуа" сделал несколько заявлений о переговорах с Украиной.

По его словам, переговоры идут, причем ежедневно по видеосвязи.

В повестке дня - вопросы "денацификации", "признания новых геополитических реалий", статус русского языка, отмена санкций.

Лавров также высказал российский взгляд на гарантии безопасности Украине.

"В качестве одного из возможных вариантов предусматривается создание института государств-гарантов, среди которых, прежде всего, постоянные члены Совета Безопасности ООН, включая Россию и КНР", - заявил министр.

По словам Лаврова, идут переговоры "непросто". Министр считает, что "НАТО делают все, чтобы помешать завершению "спецоперации" путем достижения политических договоренностей".

07.35 В Харькове на Салтовке ночью были громкие взрывы и зарево от масштабного пожара. Звуки взрывов - на видео.

07.05 В интервью польским журналистам Зеленский изложил свое видение гарантий безопасности Украины.

"Самое главное - это люди и сроки, сроки и люди, как бы это цинично не звучало. Считаю что для нас, наши гарантии безопасности должны быть в формуле "люди - часы", - сказал президент.

По его словам, речь о военной помощи в первые 24 часа конфликта.

"Решение принимается в первые сутки, не во вторые, не в третьи, и в решении принятом заранее прописана конкретика, что за следующие сутки должно государство то или иное в зависимости от угроз получить", - заявил президент.

"Для нас я это называю 911, для нас это скорая помощь", - сказал Зеленский и предложил назвать эту систему гарантий United-24. По его мнению, элементы этой системы "должны находиться в тех или иных частях Европы".

Президент говорит, что это не НАТО, а "параллельные вещи".

Исходя из цитат Зеленского, он не исключает, что помощь должна быть оказана в том числе непосредственно войсками стран-гарантов (формула "люди-часы"). Причем в первые же сутки, что в общем-то даже более строго, чем обязательства в рамках Северо-Атлантического альянса.

Отметим, что сигналы из государств, которые заинтересовались статусом гарантёра, говорят о другом: они согласны на поставки военной техники, но не собственных военных. Об этом прямо заявлял, к примеру, премьер Британии Джонсон.

06.55 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:

1. Противник обстрелял позиции ВСУ в Сумской области. Речь о приграничных селах Кондратовка, Катериновка, Сварково и Белокопытово.

2. К югу от Изюма российские войска пытались наступать в направлении Сулиговки и Долгенького, успеха не имели.

3. Бои идут в районе города Лимана (к востоку от Славянска), а также соседних с ним Ямполя и Озерного (последнее находится у трассы на Славянск).

4. Оккупанты пытаются завершить захват Рубежного.

5. В районе Попасной атаковали село Калиново (к югу от Первомайска).

6. Под Николаевом противник усилил воздушную разведку "в оперативной глубине оборонных позиций ВСУ".