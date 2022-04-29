В The Times вышел материал, озаглавленный "Кто-нибудь скажет Европе, что эпоха дешевой жизни закончилась?".

Автор материала Бруно Уотерфилд очертил мрачные перспективы для Европы - "цены растут по всему континенту, и правительства опасаются, что это будет необратимым. Никто не осмеливается сказать это публично".

Автор обращает внимание, что "конфликт в Украине усиливает и без того резко растущие счета за электроэнергию", и что "инфляция мгновенно уничтожает доходы тех, кому посчастливилось получить повышение заработной платы".

Конфликт в Украине и отказ от российского импорта топлива вместе с переходом Европы на безуглеродную энергию "усилили безумный рост цен" и нанесли "двойной удар". Теперь годовая инфляция в ЕС составляет более 7 %, а 44-процентное увеличение затрат на электроэнергию также приводит к росту цен на продовольствие.

"В странах ЕС стоимость мягкой пшеницы выросла на 64,6 % с марта прошлого года, а цена на рапс выросла на 77,8 %. В настоящее время ощущается нехватка подсолнечного масла, 73% мирового экспорта которого приходится на Россию и Украину", - говорится в материале.

Автор привел заявление вице-президента комиссии, ответственной за энергетическую политику ЕС, Дидерика Самса о том, что "нам нужно платить больше за энергию, а также за еду. Две основные потребности в жизни - продовольствие и энергия - мы заплатили слишком мало за последние 40 лет", отметив, что оно "рассматривается во многих национальных столицах как политический динамит".

"Весной и в Италии, и в Испании поразили протесты против повышения цен на топливо и энергоносители, а на президентских выборах во Франции в эти выходные доминировал вопрос о стоимости жизни. Чтобы сократить расходы, ЕС на прошлой неделе попросил людей сократить их личное потребление энергии. Европейцев попросили внести свой вклад в сокращение энергетических доходов Кремля, меньше ездить, отключать кондиционер и работать из дома три дня в неделю. Самс признал, что социальные беспорядки, вероятно, неизбежны, поскольку очень мало политического пространства, чтобы смягчить удар высоких затрат на проживание", - рассуждает автор.

Ранее аналитики заявили, что США может столкнуться с падением экономики в ближайшие два года.

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