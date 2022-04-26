Европейский союз рассматривает возможность установления верхнего предела цены на нефть из РФ, чтобы избежать немедленного введения эмбарго на импорт российских углеводородов.

Об этом сообщает со ссылкой на источники британская газета Financial Times.

По данным издания, установление верхнего предела цены на нефть из РФ - это один из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти, которые обсуждается в контексте шестого пакета антироссийских санкций. Подробностей о других возможных ограничениях не приводится.

Напомним, ранее сообщалось о том, что, несмотря на санкции Россия получает в этом году рекордные доходы от продажи нефти, и львиная их доля приходится на Европу.

Также мы писали, какие ранее три варианта мер по российской нефти рассматривали в Евросоюзе.

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