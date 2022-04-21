На фоне прекращения некоторыми странами импорта нефти из России в последние недели ее экспорт в неизвестные пункты назначения значительно возрос. Такое явление уже наблюдалось, когда против Ирана и Венесуэлы ввели санкции и те продавали нефть в обход ограничений.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пишет издание, в последние недели Россия увеличила поставки нефти ключевым клиентам, бросив вызов своему статусу изгоя на мировых энергетических рынках. Один из набирающих популярность способов доставки - танкерами с пометкой "пункт назначения неизвестен".

По данным сервиса TankerTrackers.com, экспорт нефти из российских портов в страны - члены Европейского Союза, которые исторически были крупнейшими покупателями российского черного золота, в апреле вырос в среднем до 1,6 млн баррелей в день. В марте экспорт упал до 1,3 млн в день. Kpler, другой поставщик данных о сырьевых товарах, показывает, что потоки выросли до 1,3 миллиона в день в апреле с 1 миллиона в середине марта.

Таким образом, налицо формирование непрозрачного рынка, чтобы скрыть происхождение нефти. Использование танкеров с пунктами неизвестного назначения является признаком того, что нефть доставляют на крупные суда в море и отгружают, а затем смешивают с грузом этого корабля, скрывая ее подлинное происхождение.

По данным TankerTrackers, в апреле в танкеры без запланированного маршрута было загружено более 11,1 млн баррелей - больше, чем в любую другую страну. И больше, чем до вторжения в Украину, когда "серые" объемы почти равнялись нулю.

Однако большая часть российской нефти до сих пор имеет пункты назначения: поставки в Румынию, Эстонию, Грецию и Болгарию в этом месяце выросли более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта. Также значительно увеличились объемы для Нидерландов и Финляндии.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия отказалась присоединяться к эмбарго на газ и нефть из РФ.

Также мы сообщали, что Франция намерена убедить партнеров в ЕС ввести эмбарго на поставки российской нефти.