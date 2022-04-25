Впервые за два года отгрузочное подразделение французской нефтегазовой компании TotalEnergies предварительно зафрахтовало танкер для отгрузки нефти из Абу-Даби в начале мая в Европу.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и отчет о доставке, обнародованные в понедельник, 25 мая.

В отчете идет речь о том, что судоходное подразделение TotalEnergies, зафрахтовало танкер SUezmax Moscow Spirit для отгрузки 1 млн баррелей нефти Murban из порта Джебель-Данна в Объединенных Арабских Эмиратах для Великобритании 1-3 мая.

По данным Refinitiv Eikon, нефть Das из Абу-Даби последний раз отгружали для Италии в мае 2020 года.

Возможность отправиться в Европу для ближневосточной нефти открылась после того, как европейские покупатели отказались от российского сырья из-за вторжения России в Украину.

"Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий нефти из Абу-Даби - Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать нехватку российской нефти, на фоне того, как Европейский Союз готовит новые санкции относительно импорта российской нефти, говорят трейдеры, что возможно приведет к перенаправлению некоторых поставок, запланированных в Азию", - говорится в сообщении.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток "перестраивается", чтобы отражать изменения по поставкам российской нефти.

Напомним, по данным главы Европейской дипломатии Жозепа Борреля, в ЕС нет единства по эмбарго на поставки газа и нефти из России.

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