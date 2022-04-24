Германия прекратит импорт российской нефти до конца текущего года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок.

Бербок заявила, что уже к текущему лету государство вдвое сократит импорт российской нефти, чтобы к концу года полностью отказаться от ее поставок из РФ.

"К лету мы вдвое сократим нефть, а к концу года будем на 0, а затем в рамках совместной европейской дорожной карты последует газ, потому что наш совместный, полный отказ Евросоюза — это наша общая сила. Поэтому я здесь четко и недвусмысленно говорю: да, Германия также полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", — сказала Бербок.

Мы писали, что Украина с первых дней войны призывает мир перестать покупать у России энергоносители, ведь Россия получает основной доход от продажи нефти и газа, чем и поддерживает свою экономику в период санкций и покрывает расходы на войну в Украине. Зеленский постоянно критикует Европу за то, что она не отказывается от покупки нефти у России.

После выявления военных преступлений в Буче в Европе стали активнее работать над тем, чтобы найти способы отказаться от российской нефти. Предполагаются варианты, что эмбарго на импорт российской нефти в ЕС может быть разделено на две части: сначала будет введен запрет на поставку танкерами, а позже - через трубопроводы. Также в Европейском союзе работают над "умными механизмами", которые позволят включить нефть в следующий санкционный пакет против РФ.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

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