Чиновники США и Евросоюза ведут переговоры по мерам, которые могут снизить доходы Российской Федерации от поставок нефти в ЕС.

Об этом сообщили источники Bloomberg.

Рассматриваются три варианта: введение эмбарго, установление предельной цены и создание "механизма оплаты для удержания выручки", которую Россия получила с начала военной операции на Украине.

"США опасаются, что эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС приведет к резкому росту цен и увеличению доходов России от поставок. Брюссель может выдвинуть предложения странам-членам Евросоюза по ограничениям на следующей неделе", - пишет агентство.

По мнению информаторов Bloomberg, странам будет легче достичь консенсуса по ограниченному запрету на нефть, чем по эмбарго на дизельное топливо и другой продукции.

Кроме того, ранее мы писали о том, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что между государствами-членами Евросоюза нет единства по вопросу отказа от российских энергоресурсов.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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