Украина призывает Евросоюз ввести "реальное эмбарго на российскую нефть".

Об этом написал глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец военным преступлениям России, они должны сначала лишить Путина доходов от продажи нефти. Хватит отговорок и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите покупать это. ЕС нужно реальное эмбарго на российскую нефть. Кроме того, Россия отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения. Давайте проясним: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте россиянам обманывать ограничения", - написал Кулеба.

Ранее стало известно, что в шестой пакет санкций вряд ли будет включено эмбарго на импорт российской нефти из-за разногласий между странами-членами ЕС.

Напомним, в ЕС возобновляют закупку нефти в ОАЭ, чтобы заменить ею российское сырье.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".