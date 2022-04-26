Российская экономика держится, несмотря на введенные санкционные меры со стороны западных стран.

Об этом пишет журнал The Foreign Policy.

Издание фиксирует, что благодаря высокому экспорту нефти "Путин избегает экономического краха".

Продажи российской нефти в Индию и Турцию за последний месяц возросли, а финансовый сектор РФ избежал серьезного кризиса ликвидности.

В целом, поставки российской нефти в текущем месяце идут "рекордными темпами", и доходы от экспорта, "значительно превысят" показатели за аналогичный период в прошлые годы, делают выводы эксперты из Института международных финансов.

Причем нефть в увеличенных объемах закупают даже те страны, которые наложили на Россию санкции.

"Отдельные европейские страны направляют военную помощь Украине, но она меркнет по сравнению с платежами, которые они осуществляют России за нефть и газ", - заявил изданию бывший сотрудник Госдепа Эдвард Фишман. По его оценкам, российская сторона "продолжает зарабатывать не менее миллиарда долларов в день от продажи нефти и газа, львиная доля приходится на Европу".

Напомним, ранее New York Times анализировал, почему Путина не могут остановить санкции.

Также мы писали, что американский эксперт считает, что санкции и поставки вооружений не помогут закончить войну в Украине.

Кроме того, сообщалось, что в ЕС нет единства по эмбарго на поставки газа и нефти из России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.