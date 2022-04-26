Всемирный банк прогнозирует, что из-за войны в Украине цены на продукты и энергоносители во всем мире будут сохраняться на исторически высоком уровне до конца 2024 года.

Об этом сообщается в отчете ВБ.

Из-за российской агрессии мир испытывает крупнейший товарный шок с 1970-х годов, говорит вице-президент ВБ Индермит Гилл.

Рост цен на энергоносители за последние два года стал самым большим со времен нефтяного кризиса 1973 года, а повышение цен на продовольственные товары и удобрения - самым большим с 2008 года.

Прогнозируется, что цены на пшеницу вырастут более чем на 40%, достигнув в этом году рекордно высокого уровня в номинальном выражении. Это окажет давление на развивающиеся экономики, которые зависят от импорта пшеницы, особенно из России и Украины.

Цены на металлы могут вырасти на 16% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 году, но останутся на повышенном уровне.

Цены на энергоносители могут вырасти более чем на 50% в 2022 году, а затем снизятся в 2023 и 2024 годах.

Из-за перебоев в торговле и добыче, связанных с войной, ожидается, что цена сырой нефти марки Brent в среднем составит 100 долларов за баррель в 2022 году, что станет самым высоким уровнем с 2013 года и увеличится более чем на 40% по сравнению с 2021 годом. Ожидается, что цены снизятся до 92 долларов в 2023 году, что значительно превышает средний показатель за пять лет в размере 60 долларов баррель.

Ожидается, что европейские цены на природный газ в 2022 году будут в два раза выше, чем в 2021 году, а цены на уголь, как ожидается, будут на 80% выше, причем оба показателя будут на рекордно высоком уровне.

Банк заявил, что цены на сырьевые товары снизятся лишь незначительно и в среднесрочной перспективе останутся намного выше среднего показателя за последние пять лет.

А в случае затяжной войны или дополнительных санкций в отношении России цены могут быть еще выше и более волатильными, чем прогнозируется.

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