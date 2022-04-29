Минобороны Украины обнародовало новые рекомендации для работы журналистов в условиях войны в Украине. Согласно этому документу, собирать информацию можно сразу после обстрелов, но обнародовать сделанные фото и видео с мест боевых действий разрешено только через 12 часов - для военных объектов и через 3 часа - для гражданских объектов.

"Военным администрациям рекомендовано предоставлять больше информации СМИ о разрушениях, вызванных действиями врага, не позднее 1 дня после происшествия", - говорится в совместном заявлении Министерства культуры и информполитики, Минобороны и представителей СМИ.

Также журналистам напоминают, что согласно приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного от 3 марта 2022 года № 73, в районе ведения боевых действий на военные объекты могут быть допущены исключительно аккредитованные представители СМИ с согласия командира подразделения.

Напомним, нидерландского журналиста выслали из Украины за публикацию фото и видео последствий обстрела Одессы.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.