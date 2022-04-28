В Польше в течение всего мая граждане могут наблюдать движение по дорогам военной техники в связи с учениями, ее просят не снимать на камеру.

Об этом сообщает пресс-служба Главного командования Вооруженнх сил Польши.

В мае люди могут видеть военную технику на дорогах в Западно-Поморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзьком, Мазовецком и Варминско-Мазурском воеводствах.

Запланированные на май учения позволят отработать прибытие и развертывание сил союзников.

В основном перемещения техники будут производить ночью, чтобы не усложнять дорожное движение, но иногда колонны могут двигаться и днем.

Также людей просят не фотографировать и не распространять информацию о перемещении техники или взлетах и приземлениях военных самолетов.

Масштабное недельное учебное мероприятие соберет около 2000 военнослужащих из всех боевых групп Многонационального корпуса Северо-Восток, сообщает Минобороны Польши. Также планируется участие союзников по НАТО.

Список воеводств, в которых польские войска будут проводить учения в мае:

Напомним, британские инструкторы возобновили обучение украинских военных.

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